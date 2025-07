„Friedenskämpfer für Gaza hätten ihn verdient“

Der Co-Leiter der kürzlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten japanischen Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyō hat auf die Friedensbemühungen für Gaza aufmerksam gemacht. Jene, die für Frieden in Gaza kämpften, hätten den Nobelpreis verdient, sagte Toshiyuki Mimaki am Freitag in Hiroshima.