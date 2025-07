China startet Militärübung nahe Taiwan

China hat erneut umfangreiche Militärübungen in der Nähe von Taiwan begonnen. Die Übungen mit dem Namen „Joint-Sword-2024B“ finden in der Taiwan-Straße sowie in Gebieten nördlich, südlich und östlich von Taiwan statt, wie das Ostkommando der chinesischen Streitkräfte am Montag mitteilte. Die Übung diene als ernste Warnung vor den separatistischen Aktivitäten der Unabhängigkeitskräfte Taiwans.