Auswärtiges Amt: Israel begeht keinen Völkermord

Trotz offenkundiger Kriegsverbrechen Israels in Gaza hält die Bundesregierung an einer bedingungslosen Unterstützung für Israel weiter fest. Auf die Frage eines Journalisten, ob in Gaza nicht „genozidale Strukturen“ vorlägen, reagierte Sebastian Fischer, Sprecher des Auswärtigen Amts, mit Unverständnis – und leugnete den Massenmord an den Palästinensern.