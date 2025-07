Scholz bekräftigt Unterstützung für Israel

Deutschland will Israel bei seinem Vernichtungskrieg in Gaza weiterhin unterstützen. Bundeskanzler Scholz sicherte Tel Aviv weitere Waffenlieferungen zu. „Es gibt Lieferungen, und es wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben“, betonte er in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Darauf könne sich Israel immer verlassen.