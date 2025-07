„Naher Osten braucht Frieden“

„Waffen bringen keinen Frieden, nirgendwo auf dieser Welt.“ In ihrer Rede im Bundestag kritisierte Sahra Wagenknecht die Bundesregierung, die weiterhin Waffen an Israel liefern will. Mit diesem Vorgehen mache sich der Bundeskanzler für Kriegsverbrechen in Gaza mitverantwortlich, so Wagenknecht.