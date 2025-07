Union fordert Rücktritt von Aydan Özoğuz nach Gaza-Posting

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Aydan Özoğuz: Die Bundestagsvizepräsidentin hatte am Mittwoch in ihrer Instagram-Story einen Beitrag mit der Aufschrift „Das ist Zionismus” geteilt. Nun fordert die Unionsfraktion den Rücktritt der SPD-Politikerin. Das Bild der NGO Jewish Voice for Peace zeigte brennende Zelte am Al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza, die am Montag nach israelischen Luftangriffen in Flammen aufgingen. Mehrere Palästinenser, darunter der 19-jährige Shaaban A-Dalu, waren bei lebendigem Leib verbrannt. Nachdem es viel Kritik aus der Politik hagelte, löschte Özoğuz ihren Beitrag und erklärte, sie habe auf das Leid der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten aufmerksam machen wollen. Zudem betonte die türkischstämmige Politikerin, sie stehe weiterhin zum Existenzrecht Israels.