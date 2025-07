Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt nach der Verschärfung des Waffenrechts strenge Kontrollen durch Polizei und Behörden in Aussicht, um Messerverbote in Deutschland durchzusetzen. „Die Messerverbote müssen strikt kontrolliert werden”, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag”.

Die Polizeien in den Ländern könnten auf Grundlage des Gesetzes anlasslos kontrollieren. Man müsse alles tun, dass Messer nicht in den falschen Händen zu gefährlichen Tatwaffen würden. „Hier gilt: Null Toleranz”, sagte Faeser.

Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag die Verschärfung des Waffenrechts gebilligt. So wird nun deutlich gemacht, dass das Verbot, Waffen bei Volksfesten oder Sportveranstaltungen mitzuführen, auch für Messer gilt, die an dieser Stelle im Waffengesetz künftig ausdrücklich erwähnt werden sollen. Es soll aber Ausnahmen geben, zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen.