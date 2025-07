Die 61. Generalversammlung der Asiatisch-Pazifischen Rundfunkunion (ABU) und die damit verbundenen Treffen, die von TRT unter dem Thema "Künstliche Intelligenz, Rundfunk und Gesellschaft" ausgerichtet wurden, gehen weiter. Am dritten Tag der Treffen fanden die ABU- Präsidentensitzung, die ABU-Verwaltungsratssitzung und technische Diskussionen statt.

Die Asiatisch-Pazifische Rundfunkunion (ABU) ist mit rund 3,5 Milliarden Zuschauern und 230 Mitgliedern aus 65 Ländern der weltweit größte Rundfunkverband. Die 61. ABU- Generalversammlung und die zugehörigen Sitzungen werden von TRT ausgerichtet. Am dritten Tag der Veranstaltung fanden unter dem Vorsitz von TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı die ABU-Präsidentensitzung, ABU-Verwaltungsratssitzungen und bilaterale Treffen statt. Während dieser Sitzungen wurden der Dreijahresaktionsplan und die strategische Planung der ABU erörtert.

In seiner Eröffnungsrede betonte TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı, der seit 2023 auch Präsident der ABU ist, die Bedeutung dieser Treffen: "Wir werden uns bemühen, die Hindernisse, mit denen der Mediensektor konfrontiert ist, anzugehen, einen Gedankenaustausch zu führen und natürlich wichtige Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft der ABU beeinflussen werden."

Am dritten Tag der Generalversammlung fanden außerdem die Sitzung des Technischen Ausschusses, die Sitzung der Sportgruppe und das Forum "Broadcasting for All" statt. In bilateralen Treffen mit Indonesien und der Mongolei wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und diesen Ländern geprüft.

Veranstaltungen werden mit dem 13. ABU Song Festival fortgesetzt

Am dritten Tag der ABU-Generalversammlung und der assoziierten Treffen findet auch das ABU TV Song Festival statt. Die Veranstaltung mit Künstlern aus 11 verschiedenen Ländern, die den kulturellen Reichtum der asiatisch-pazifischen Region präsentieren, findet am Sonntag, 20. Oktober, um 20.00 Uhr im Istanbuler Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center statt und wird live auf TRT Music übertragen.

Am Dienstag, dem 22. Oktober, beginnt die offizielle Eröffnungszeremonie der 61. ABU mit Reden des Kommunikationsleiters Fahrettin Altun, des TRT-Generaldirektors und ABU- Präsidenten Mehmet Zahid Sobacı und des ABU-Generalsekretärs Ahmet Nadeem. Die Zeremonie wird sich mit den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und der digitalen Technologien auf die Welt des Rundfunks und mit den neuen Herausforderungen für die Branche befassen.

Am selben Abend findet die ABU-Preisverleihung statt, bei der die Gewinner der von der Asiatisch-Pazifischen Rundfunkunion veranstalteten Wettbewerbe in 15 Kategorien für Fernsehen, Radio und digitale Medien ausgezeichnet werden.