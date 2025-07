Baby in Gaza lebend geborgen

Ein Baby ist am Dienstag lebend aus den Trümmern eines Familienhauses in Gaza geborgen worden. Israel hatte das Gebäude im Flüchtlingslager Dschabalija zuvor zerstört. Die humanitäre Krise im Norden Gazas hat sich durch die Angriffe Israels in den vergangenen Wochen weiter verschärft.