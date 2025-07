Baerbock besucht Libanon

Außenministerin Annalena Baerbock hat den libanesischen Parlamentspräsident Nabih Berri getroffen. Vor dem Hintergrund der Angriffe Israels will sie sich in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein Bild von der Lage machen. Baerbock betonte nach ihrer Ankunft, dass die humanitäre Lage im Libanon jeden Tag verzweifelter werde. Sie behauptete zugleich, die Hisbollah-Miliz verstecke sich hinter Zivilisten. Doch Israel müsse sich an die Grenzen des Selbstverteidigungsrechts und des humanitären Völkerrechts halten und das Leben unschuldiger Zivilisten schützen.