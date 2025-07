Ben Shapiro begrüßt Israels Verbrechen in Gaza

US-Autor Ben Shapiro „feiert und preist“ die militärischen Aktionen der israelischen Armee im Gazastreifen. Das sagte er auf einer Veranstaltung an der University of California als Antwort auf die Frage eines Teilnehmers, wie er angesichts der 40.000 Todesopfer in Gaza Israels Vorgehen noch billigen könne.