Israel hat in der Nacht auf Samstag den Iran angegriffen. Ziel der Luftangriffe seien Militäranlagen gewesen, berichteten iranische Medien und sprachen von „begrenzten Schäden“. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim meldete, wurde die iranische Luftabwehr unter anderem in der Hauptstadt Teheran sowie in den Provinzen Khuzestan und Ilam aktiviert.

Laut dem israelischen Militär beteiligten sich rund hundert Kampfflugzeuge an den Angriffen mit den Namen „Tage der Umkehr“. Auch Marschflugkörper seien verwendet worden. In sozialen Medien waren mutmaßliche Aufnahmen von der iranischen Luftabwehr zu sehen.

Der Iran sei bereit, auf jede „israelische Aggression“ zu antworten, berichtete Tasnim mit Verweis auf eine anonyme Quelle in der Regierung. Israel werde eine „angemessene Antwort“ erhalten.

Iranischer Vergeltungsschlag

Der Iran hatte am 1. Oktober den zweiten Vergeltungsschlag gegen israelische Militärziele durchgeführt. Laut den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) waren drei Militärbasen im Raum Tel Aviv Ziel der Luftschläge mit rund 200 Raketen und Drohnen. Diese im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung erfolgte Operation sei eine Antwort auf die Ermordung des Politbüro-Chef der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas, Ismail Haniyeh gewesen. Haniyeh wurde am 31. Juli bei einem mutmaßlich israelischen Anschlag in Teheran getötet.

Den ersten Gegenschlag gegen israelische Militärziele tätigte der Iran am 13. April. Mehr als 300 Raketen und Drohnen sollen abgefeuert worden sein. Hintergrund war ein mutmaßlich israelischer Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April. Zwei Generäle der iranischen Revolutionswächter wurden dabei getötet.