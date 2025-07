Die UN-Beobachtermission UNIFIL im Libanon ist nach eigenen Angaben erneut vom israelischen Militär angegriffen worden. Friedenstruppen hätten israelische Streitkräfte bei „Hausräumungsaktionen“ von einem UN-Posten in dem südlibanesischen Ort Dahaira beobachtet, wie UNIFIL mitteilte. Als die israelischen Soldaten bemerkten, dass sie beobachtet werden, feuerten sie auf den Posten, schilderte die UN-Mission. Die Blauhelmsoldaten hätten sich daraufhin zurückgezogen, um nicht erschossen zu werden. Der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet, UNIFIL berichtete heute davon.

Weiterer Beschuss „unbekannter Herkunft“

Darüber hinaus seien am Donnerstag zwei Teams zur medizinischen Evakuierung (Medevac) unter Beschuss geraten. Sie seien in Jarin im Südlibanon unweit der israelischen Grenze gewesen, um einen Patienten zu verlegen, teilte UNIFIL mit. Dabei seien sie unter Beschuss „unbekannter Herkunft“ geraten.

Am Abend sei eine medizinische Einrichtung an einem UNIFIL-Posten in Beit Leif von einer Granate oder Rakete „unbekannten Ursprungs“ getroffen worden. Gebäude seien beschädigt worden. In der Nähe eines Postens in Kfar Schuba seien zwei Granaten oder Raketen „ebenfalls unbekannter Herkunft“ eingeschlagen. Bei keinem der Vorfälle habe es Verletzte gegeben.

Trotz der dramatischen Eskalation und Gewalt, die seit Wochen von Israel ausgeht, würden die UN-Friedenstruppen die Lage im Südlibanon weiter beobachten. „Wir werden weiterhin unsere beauftragten Überwachungsaufgaben wahrnehmen“, so UNIFIL. Das israelische Militär und alle anderen Akteure seien verpflichtet, die Sicherheit von UN-Personal und -Eigentum zu gewährleisten.

Israelische Angriffe auf UNIFIL im Libanon

Die israelische Armee führt seit Wochen massive Luftangriffe auf den Libanon durch. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah-Miliz, doch es werden zahlreiche Wohngebiete getroffen. Seit Ende September meldeten die Behörden im Libanon mehr als 2.400 Tote und rund 11.500 Verletzte. Demnach befinden sich 1,3 Millionen Menschen auf der Flucht vor der israelischen Aggression.

Auch die UN-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) ist mehrmals Ziel israelischer Angriffe geworden. Anfang Oktober wurden dabei fünf Blauhelmsoldaten im Südlibanon verletzt, was weltweite Empörung auslöste.

Die UNIFIL-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert, sie umfasst mehr als 10.000 Soldaten und Zivilkräfte. Durch die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2006 wurden die Aufgaben der Blauhelmtruppe deutlich erweitert. Die Friedenstruppe erhielt den Auftrag, nach einem Waffenstillstand, der damals nach einem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah erreicht wurde, das Grenzgebiet zu kontrollieren und die libanesische Armee beim Grenzschutz zu unterstützen.