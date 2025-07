Gaza-Gedenken: „Nie wieder” für alle

Die Gruppe „freepalestine.mz” hat mit einer Protestaktion in der Mainzer Innenstadt an die durch Israel getöteten Zivilisten in Gaza erinnert. Der Veranstalter kritisierte bei der Kundgebung am Samstag die andauernde Unterstützung der Bundesregierung für den Vernichtungskrieg Israels.