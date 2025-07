Malaysia: Baerbock sucht Empfangskomitee

Im Netz kursieren Videos, in denen Außenministerin Baerbock bei ihrer Ankunft am Flughafen in Malaysia das Empfangskomitee sucht. Laut dem Außenministerium stammen sie von ihrem Besuch im Januar, bei dem die Regierungsmaschine ungeplant auf einem anderen Flugplatz landen musste.