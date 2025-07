Köln: Israel-Flaggen bei PKK/YPG-Demo

Anhänger der Terrororganisation PKK/YPG haben bei einer Demonstration in Köln israelische Flaggen gezeigt. Obwohl die PKK in Deutschland verboten und in der EU als Terrororganisation eingestuft ist, wurde die Kundgebung am Sonntag erlaubt. Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die YPG gilt als syrischer Ableger der PKK.