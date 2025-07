Grenzkontrollen auch im Dezember

Bundesinnenministerin Faeser hat am Freitag bei einem Besuch am Frankfurter Flughafen auf die weiterhin „angespannte Sicherheitslage“ an den Grenzen Deutschlands verwiesen. Die Grenzkontrollen seien angesichts der irregulären Migration auch im Dezember notwendig, sagte sie.