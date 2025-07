Solidaritätsdemo für Libanon und Gaza

Angesichts der anhaltenden Aggressionen Israels in Nahost haben zahlreiche Menschen in Wiesbaden ihre Solidarität mit Gaza und dem Libanon bekundet. Bei der Kundgebung am Samstag äußerten einige Teilnehmer ihren Protest gegen die deutsche Unterstützung für Israel.