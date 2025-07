Das türkische Außenministerium hat eigenen Angaben zufolge ein von 52 Ländern und zwei Organisationen unterzeichnetes Schreiben an die Vereinten Nationen gerichtet, das einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel fordert. In dem gemeinsamen Brief würden „alle Länder aufgefordert, den Verkauf von Waffen und Munition an Israel zu stoppen“, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Sonntag bei einem Besuch in Dschibuti vor Journalisten.

Das Schreiben mit 54 Unterzeichnern sei am 1. November an die Vereinten Nationen übergeben worden, fügte Fidan hinzu, der in dem afrikanischen Land an einem Gipfel teilnimmt.

„Wir müssen bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Verkauf von Waffen an Israel eine Beteiligung an seinem Völkermord darstellt“, fügte Fidan hinzu. Er betonte, der Brief sei eine Initiative von Türkiye.

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Saudi-Arabien, Brasilien, Algerien, China, Iran, Russland, die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte die UNO im vergangenen Monat aufgefordert, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen. Die Maßnahme sei eine „wirksame Lösung“, um den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza zu beenden, erklärte Erdoğan.