Israelische Siedler setzen Autos in Brand

Illegale israelische Siedler haben im besetzten Westjordanland Autos in Brand gesetzt. Sie seien am Montag in die Stadt Al-Bireh eingedrungen und hätten dort Vandalismus begangen, sagte der Chef des örtlichen Zivilschutzbüros. 19 Fahrzeuge seien in Brand gesetzt worden.