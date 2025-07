Im Libanon ist dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) zufolge rund ein Viertel der Bevölkerung vom israelischen Krieg betroffen. Die aktuelle Eskalation wirkt sich auf 1,4 der insgesamt sechs Millionen Einwohner des kleinen Mittelmeerlands aus, wie die Organisation mitteilte. Mehr als 834.000 Menschen seien zudem infolge der israelischen Angriffe aus ihren Dörfern und Städten vertrieben worden. Die Interimsregierung des Libanons bezifferte die Zahl der Binnenvertriebenen jüngst auf 1,2 Millionen.

Bei einem Besuch einer Klinik machte der geschäftsführende Gesundheitsminister Firas Abiad auf das Leid der Kinder im Krieg aufmerksam. Mit schweren Verbrennungen überlebte etwa die einjährige Ewana einen israelischen Angriff. „Seit einem Monat liegt sie mit Verbrennungen in ihrem Krankenhausbett. Sie beginnt sich zu erholen, aber es ist noch ein langer Weg bis zur Heilung“, sagte ihre Mutter.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Die israelische Armee führt seit Wochen massive Luftangriffe auf den Libanon durch. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah-Miliz, doch es werden zahlreiche Wohngebiete getroffen. Seit Ende September meldeten die Behörden im Libanon rund 3.000 Tote und mehr als 13.300 Verletzte. Demnach befinden sich 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht vor der israelischen Aggression.

Der Konflikt hatte sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen am 17. und 18. September wurden nach libanesischen Angaben mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Rund 3.000 Personen wurden demnach verletzt. Am 27. September ermordete Israel den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in Beirut und marschierte am 1. Oktober in den Süden Libanons ein.