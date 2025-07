Merz fordert schnelle Neuwahl

Nach dem Zerbrechen der Ampel-Koalition fordert die CDU/CSU-Opposition eine schnellere Neuwahl als von Bundeskanzler Scholz angestrebt. Die Wahl wäre in der zweiten Januarhälfte möglich, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am heutigen Donnerstag in Berlin. „Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt noch bis in das Frühjahr des nächsten Jahres hinein zu warten."