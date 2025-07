Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens 38 Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf verschiedene Gebiete in dem Mittelmeerstaat habe es auch zahlreiche Verletzte gegeben, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

Allein bei einem Angriff auf den Ort Almat, etwa 15 Kilometer östlich der Hafenstadt Byblos, habe Israel mindestens 23 Menschen getötet. Unter den Opfern seien auch sieben Kinder gewesen.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, es seien Waffenlager der Hisbollah angegriffen worden. Zuvor seien angeblich Maßnahmen wie Luftaufklärung zur Vermeidung ziviler Opfer ergriffen worden. Die Details des Angriffs würden zurzeit noch untersucht.

Übereinstimmenden libanesischen Medienberichten zufolge hatten in einem getroffenen Gebäude Binnenvertriebene aus der östlichen Bekaa-Ebene Schutz gesucht. Laut dem TV-Sender TV Al-Dschadid hielten sich dort 35 Geflüchtete mehrerer Familien auf. Die Zeitung „L'Orient Le Jour“ berichtete, am Samstag hätten Bewohner ein junges Familienmitglied beerdigt, das angeblich ein Kämpfer der Hisbollah gewesen sein soll.

Mit bloßen Händen nach Überlebenden gesucht

Ein Mitarbeiter der islamischen Zivilschutzvereinigung bezeichnete den Angriff als „Massaker“. Die Menschen hätten in dem Ort Zuflucht gesucht, sagte der Rettungsmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Retter hätten mit bloßen Händen versucht, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Als die Hoffnung schwand, noch Überlebende zu finden, hätten Bulldozer schließlich größere Trümmerteile beseitigt, berichteten Augenzeugen.

Bei einem weiteren israelischen Luftangriff in der südlichen Stadt Adlun wurden dem Gesundheitsministerium zufolge drei Sanitäter getötet. Die Behörde verurteilte den Angriff als „Kriegsverbrechen“. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden den Angaben zufolge zudem zwölf Menschen getötet.

Bei israelischen Angriffen in der vergangenen Nacht im Osten des Landes seien weitere vier Menschen getötet worden. Einen genauen Zeitpunkt nannte das Ministerium nicht.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Die israelische Armee führt seit Wochen massive Luftangriffe auf den Libanon durch. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hisbollah-Miliz, doch es werden zahlreiche Wohngebiete getroffen. Seit Ende September meldeten die Behörden im Libanon mehr als 3.150 Tote und rund 14.000 Verletzte. Demnach befinden sich 1,3 Millionen Menschen auf der Flucht vor der israelischen Aggression. Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza unterstützt die Hisbollah-Miliz den Widerstandskampf der Palästinenser. Es kommt immer wieder zu Gefechten in der libanesisch-israelischen Grenzregion.

Der Konflikt hatte sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen am 17. und 18. September wurden nach libanesischen Angaben mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Rund 3000 Personen wurden demnach verletzt. Am 27. September ermordete Israel den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in Beirut und marschierte am 1. Oktober in den Süden Libanons ein.