Die türkische First Lady Emine Erdoğan ist am Dienstag im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP29 mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammengekommen. Beim Treffen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku standen die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Umweltprojekt Zero Waste sowie der Kampf gegen den Klimawandel und weitere Umweltfragen auf der Tagesordnung. Das Projekt Zero Waste war unter der Schirmherrschaft von Emine Erdoğan ins Leben gerufen worden.

Die türkische Präsidentengattin traf sich mit Guterres in der Blauen Zone des COP29. Emine Erdoğan, Ehefrau von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, informierte Guterres auch über die Arbeit des sogenannten UN High-Level Personalities Advisory Board on Zero Waste, dessen Vorsitzende sie ist. Dabei wurde sie von Murat Kurum, dem türkischen Minister für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel, und Samed Ağırbaş, dem Präsidenten der Zero Waste Foundation, begleitet.