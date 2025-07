Trailer: „Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland”

Am 19. Februar 2020 hatte ein rechtsextremer Täter in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet, darunter Gökhan Gültekin. Etwa vier Jahre später haben sein Bruder Çetin Gültekin und Co-Autor Mutlu Koçak das Buch „Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland” veröffentlicht. Bald auf den Social-Media-Kanälen von TRT Deutsch.