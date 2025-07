Darmstadt: Oberbürgermeister kritisiert Palästina-Demo

Dutzende Menschen haben in Darmstadt gegen Israels Angriffe auf Gaza und den Libanon protestiert. Doch ihr Einsatz für Menschenrechte am 9. November, am Jahrestag der Reichspogromnacht, löste auch Unmut aus. Die Demo-Veranstalter erhielten heftige Kritik vom Oberbürgermeister und der Jüdischen Gemeinde. Die Regionalzeitung „Darmstädter Echo“ bezeichnete die Demo als „bodenlose Frechheit“.