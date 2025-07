Duisburg: Attacke auf türkische Grundschülerin

Eine türkischstämmige Schülerin ist am Dienstag an ihrer Grundschule in Duisburg von einem Unbekannten brutal angegriffen und verletzt worden. Der Vater der 12-jährigen Ayşegül wirft der Schule vor, keinen Krankenwagen gerufen zu haben. Zudem habe die Polizei erst nach mehreren Anrufen reagiert. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums ist Ayşegüls Zustand inzwischen stabil. Das türkische Konsulat in Düsseldorf gab an, die Ermittlungen genau zu verfolgen.