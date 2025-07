„Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland”

Am 19. Februar 2020 tötete ein rechtsextremer Täter in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Rund vier Jahre später haben Çetin Gültekin und Mutlu Koçak das Buch „Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland“ veröffentlicht. „Ich habe es am Grab meines Bruders Gökhan versprochen“ – Mit diesen Worten schildert Çetin Gültekin im Gespräch mit TRT Deutsch die Entstehungsgeschichte seines autobiographisch verfassten Werks. Darin erzählt er die berührende Geschichte seines Bruders, der Opfer des rechtsextremen Anschlags wurde. Das Buch, das im Januar 2024 erschienen ist, wurde zum Spiegel-Bestseller. „Während in Hanau kriegsähnliche Zustände waren (...), haben Millionen von Menschen, das muss man einfach de facto festhalten, feuchtfröhlich Karneval gefeiert. Und Hanau war ihnen einfach egal“, beklagt dabei der Co-Autor Mutlu Koçak.