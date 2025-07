„Vom Friedenstreiber zum Kriegstreiber“

Am Rande des Grünen-Parteitages in Wiesbaden haben Friedensaktivisten gegen die anhaltende Unterstützung für Israels Kriege in Nahost demonstriert. Bei der Kundgebung am Samstag richtete sich die Wut vor allem gegen Außenministerin Annalena Baerbock.