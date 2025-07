Israel: Protest gegen Einberufungsbefehl

Mitglieder der ultraorthodoxen Gemeinde Israels haben in Bnei Berak gegen die Einberufung durch die israelische Armee protestiert, wodurch die Streitkräfte im anhaltenden Vernichtungskrieg in Gaza verstärkt werden sollen. Während der Protestkundgebung am Sonntag kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.