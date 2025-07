Ultraorthodoxe Juden: Lieber ins Gefängnis als in die Armee

In Israel ist es bei Protesten gegen die Einführung der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. „Wir geben unser Leben auf, gehen aber nicht in die israelische Armee“, sagte ein strengreligiöser Israeli am Sonntag bei einer Demonstration.