„Ich boykottiere Starbucks“

Der britisch-amerikanische Schauspieler Michael Malarkey hat am Sonntag bei einer Veranstaltung in Florida für Aufsehen gesorgt. Zuerst weigerte er sich, einen Starbucks-Kaffee zu trinken und stellte den Kaffeebecher zur Seite. Anschließend rief er zum Boykott des US-amerikanischen Unternehmens auf, weil es den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza unterstützt.