„Deutsche Politiker werden vor Gericht landen“

Friedensaktivisten haben in Köln gegen Israels Kriege in Nahost protestiert. Bei der Kundgebung am Samstag wurde auch die anhaltende Unterstützung der Bundesregierung für Israel - trotz des Haftbefehls gegen Netanjahu - kritisiert. „Deutsche Politiker sind Mittäter und werden auch irgendwann vor Gericht landen“, sagte eine Demonstrantin.