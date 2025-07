Die Instagram-Seite der CSU-Landesgruppe im Bundestag ist gehackt worden - es wurden kurzzeitig pro-palästinensische Inhalte gepostet. Das bestätigte eine Sprecherin der Landesgruppe der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das NDR-Medienmagazin „ZAPP“ berichtet.

In den sozialen Medien kursierten die entsprechenden Posts, unter anderem durch den Journalisten Tilo Jung auf der Plattform X. Auf den verbreiteten Bildern war „Free Palestine“ zu lesen. Die Landesgruppe gab an, darauf aufmerksam geworden zu sein und die Posts gelöscht zu haben. Man habe inzwischen wieder die Kontrolle über die Seite. Weitere Vorfälle auf anderen Seiten der CSU seien nicht bekannt.

Mit ihrer Nahost-Politik und den Rüstungsexporten an Israel zählt die Bundesregierung zu den größten Unterstützern des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza. Deshalb gerät sie immer wieder in die Kritik von Friedensaktivisten. Bundesweit werden Kundgebungen organisiert, um gegen die Haltung der Regierung zum Gaza-Krieg zu protestieren.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bislang Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza mehr als 44.200 Menschen durch die Angriffe Israels getötet und mehr als 104.700 verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.