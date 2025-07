Israelischer Ex-Minister: „Ethnische Säuberung“ in Gaza

Israels Ex-Verteidigungsminister Moshe Ya’alon wirft der rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Netanjahu vor, „ethnische Säuberung“ in Gaza zu betreiben. Das treibe zugleich Israel in die „Zerstörung“, warnt Ya’alon in einem am Samstag veröffentlichten TV-Interview.