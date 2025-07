PKK/YPG-Anhänger marschieren in Wien

Anhänger der Terrororganisation PKK/YPG sind am Montagabend in der österreichischen Hauptstadt Wien aufmarschiert. Ihr Protest richtete sich gegen die Militäroperation der syrischen Opposition in den von der PKK/YPG besetzten Gebieten in Syrien. Ziel der Schmähparolen war auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.