„Netanjahu ist wie der Teufel“

Friedensaktivisten haben am Wochenende in Mainz unter dem Motto „Keine Waffen an Kriegsverbrecher“ gegen deutsche Waffenlieferungen nach Israel protestiert. Teilnehmer äußerten ihren Unmut über die bisher unklare Haltung der Bundesregierung nach den IStGH-Haftbefehlen gegen israelische Politiker.