Der türkische Ex-Außenminister Feridun Hadi Sinirlioğlu ist zum neuen Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ernannt worden. Damit ist er der erste türkische Staatsbürger, der in der 50-jährigen Geschichte der Organisation dieses Amt übernimmt. Die Wahl wurde auf der 31. OSZE-Ministerratstagung am 5. und 6. Dezember in Malta bekanntgegeben. Die Entscheidung wurde einstimmig von den 57 Mitgliedsstaaten aus Nordamerika, Europa und Asien getroffen.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan, der an der Tagung teilnahm, würdigte Sinirlioğlus Ernennung und erklärte: „Diese Entscheidung ist ein klarer Beweis für das internationale Vertrauen in Türkiye und die Erfolge unserer kooperationsorientierten Diplomatie.“ Die OSZE müsse in dieser kritischen Zeit eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Frieden und Stabilität übernehmen, betonte er.

Ein Meilenstein für Türkiye

Sinirlioğlu, der auf eine über 40-jährige Erfahrung in der internationalen Diplomatie zurückblickt, übernimmt die Leitung der OSZE in einer herausfordernden Zeit. Die Organisation, die 1975 mit der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte gegründet wurde, steht angesichts globaler Krisen, einschließlich des Russland-Ukraine-Kriegs, vor enormen Aufgaben.

Sinirlioğlus’ Ernennung markiert einen historischen Moment: Er ist der erste türkische Generalsekretär in der Geschichte der OSZE. Zu seinen Aufgaben wird gehören, die Prinzipien der europäischen Sicherheitsarchitektur zu bewahren und die Rolle der OSZE als Vermittler in internationalen Konflikten zu stärken.

Die OSZE ist das größte regionale Sicherheitsforum der Welt, das 57 Staaten aus Nordamerika, Europa und Asien umfasst. Sie wurde gegründet, um Dialog, Konfliktprävention und Stabilität zu fördern.

OSZE-Führungskrise beendet

Die Wahl Sinirlioğlus erfolgte nach einer neunmonatigen Blockade in der Organisation – ein Zeitraum, in der sich die Mitgliedsstaaten auf einen Nachfolger des bisherigen Generalsekretärs nicht einigen konnten. Dass Türkiyes Kandidat einstimmig gewählt wurde, wird als Vertrauensvotum für das Land und seine diplomatischen Bemühungen bewertet.

Sinirlioğlu wird sich voraussichtlich darauf konzentrieren, die Effektivität der OSZE zu stärken, den Dialog zwischen den Mitgliedsstaaten zu fördern und die Organisation als Schlüsselakteur in der Lösung internationaler Konflikte zu positionieren. Insbesondere in möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wird der OSZE eine wichtige Rolle zugeschrieben.

Der erfahrene Diplomat hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Er war unter anderem Außenminister, Staatssekretär des türkischen Außenministeriums und ständiger Vertreter von Türkiye bei den Vereinten Nationen. Zuletzt war er als Sonderkoordinator des UN-Generalsekretärs für Afghanistan tätig.