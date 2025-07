In Syrien haben Oppositionelle mehrerer Gruppen im Staatsfernsehen den Sturz von „Tyrann“ Baschar al-Assad bekanntgegeben. In einer am Sonntagmorgen übertragenen Ansprache verlas ein Mitglied einer Menschengruppe unter dem Namen „Einsatzzentrale zur Eroberung von Damaskus“ eine Erklärung. Darin wurde die „Befreiung der Stadt Damaskus und der Sturz des Tyrannen Baschar al-Assad“ verkündet.

Weiter hieß es, „alle zu Unrecht in den Gefängnissen des Regimes Inhaftierten“ sollten freigelassen werden. Kämpfer wie Bürger wurden in der Erklärung aufgerufen, das „Eigentum des freien syrischen Staats“ zu schützen.

Kämpfer unter Führung der Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten kurz zuvor die Einnahme der Hauptstadt Damaskus und die Flucht von Machthaber al-Assad verkündet. Der Einnahme von Damaskus war ein rasanter Vormarsch der Regiemefeinde vorangegangen, die binnen weniger Tage die Kontrolle über mehrere syrische Großstädte gewonnen hatten.

Bereits Ende November sicherten die Oppositionskräfte weite Teile des Stadtzentrums von Aleppo. Nach heftigen Kämpfen konnten sie am Donnerstag das Stadtzentrum von Hama einnehmen und rückten weiter nach Homs vor. Am Freitag berichteten die Oppositionskräfte über die Einnahme von Daraa nahe der jordanischen Grenze.

Bereits seit 2011 herrscht in Syrien ein verheerender Bürgerkrieg, der das Land völlig gespalten hat. Das Assad-Regime kontrollierte bis zu seinem Sturz mit Hilfe seiner Verbündeten Russland und Iran etwa zwei Drittel des Landes.