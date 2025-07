Bei israelischen Luftangriffen am Samstag im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums insgesamt sechs Menschen getötet worden.

Einer der Luftschläge ereignete sich in der Ortschaft Beit Lif nahe der israelischen Grenze. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums fünf Menschen getötet. Fünf weitere wurden demnach verletzt.

Ziel sei ein Haus gewesen, hieß es in einer Meldung der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern sei aus Mangel an notwendigem Gerät eingestellt worden. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Angaben zu prüfen.

Bei einem Drohnenangriff auf die Ortschaft Deir Sarian wurde laut Angaben des Ministeriums ein weiterer Mensch getötet.

Israel und die Hisbollah hatten sich erst Ende November auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah-Miliz muss sich gemäß UN-Resolution 1701 hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückziehen. Die libanesische Armee soll darüber wachen. Israel muss seinerseits alle Bodentruppen innerhalb von 60 Tagen aus dem Libanon abziehen.