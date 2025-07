Syrien: Suche nach unterirdischen Gefängniszellen

Aufnahmen aus dem Sednaya-Gefängnis in Damaskus zeigen, wie Menschen mithilfe von Überwachungsvideos versuchen, Gefangene in mutmaßlichen unterirdischen Zellen zu finden. Das als „menschliches Schlachthaus“ bezeichnete Gefängnis machte immer wieder Schlagzeilen in Zusammenhang mit Folter und Massenhinrichtungen. Seit Beginn der Syrischen Revolution im Jahr 2011 sollen dort Zehntausende Menschen eingesperrt worden sein – viele davon willkürlich.