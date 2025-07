Armut: 60 Prozent der Tafeln müssen Lebensmittel rationieren

Laut dem Vorsitzenden des Tafel-Dachverbandes Steppuhn sind in Deutschland 1,6 Mio. Menschen auf eine Lebensmittelausgabe angewiesen. Die steigende Armut führe die Tafeln an den Rand ihrer Kapazitäten. Der Verband sieht die Politik in der Pflicht.