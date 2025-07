Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat beim Internationalen Gipfel für Strategische Kommunikation 2024 (StratCom Summit'24) die wertebasierten Richtlinien des türkischen Kommunikationsmodells hervorgehoben. Bei der Veranstaltung am Freitag in Istanbul kamen Experten und Vertreter verschiedener Bereiche zusammen, um über die Herausforderungen und Chancen moderner Kommunikation zu diskutieren.

Erdoğan erklärte, das türkische Modell basiere auf mutigem, prinzipientreuem Journalismus, der die „Stimme der Gerechten“ in den Vordergrund stelle und nicht die Stimme „der Stärkeren“. Er würdigte die Leistungen der türkischen Kommunikationsdirektion, der türkischen Fernseh- und Runkfunkanstalt TRT und der Nachrichtenagentur Anadolu bei der Aufklärung der Weltöffentlichkeit über „das Massaker, das Israel seit dem 7. Oktober 2023“ in Gaza begeht. Diese Bemühungen gehörten zu den konkreten Ergebnissen dieses Kommunikationsansatzes, sagte er.

Das türkische Kommunikationsmodell stelle zudem „das wahre Potenzial“ des Landes in diversen Bereichen unter Beweis - „von Wirtschaft, über Kultur und Kunst, Außenpolitik, Tourismus, Industrie und Technologie bis hin zur Bildung.“

Ankara sei entschlossen, durch multidimensionale Diplomatie Frieden und Stabilität in der Welt und in der Region zu fördern. Mit einem „proaktiven, lösungsorientierten außenpolitischen Ansatz in der Außenpolitik“ trage Türkiye Verantwortung in Regionen wie Karabach, dem Balkan, Syrien und der Ukraine, so der türkische Staatschef weiter.

Erdoğan hob auch die Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz in der Kommunikationsbranche hervor, insbesondere im Zusammenhang mit der Verbreitung von Falschmeldungen und manipulativen Inhalten. „KI hat das Potenzial, Desinformationen und Manipulationen zu verbreiten, was ein globales Sicherheitsproblem darstellt. Sie trägt zudem zur Verbreitung schädlicher Inhalte bei, die junge Menschen gefährden“, sagte er.

Die „nationale KI-Strategie“ im Rahmen der „Vision des Türkiye-Jahrhunderts“ sei davon geprägt, „Gerechtigkeit, Moral, Gewissenhaftigkeit und Menschenrechte“ zu fördern.