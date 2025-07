Sednaya-Gefängnis: Assads „Schlachthaus“

Das als „Menschenschlachthaus“ bekannte Sednaya-Gefängnis in Syrien offenbart die Gräueltaten des gestürzten Assad-Regimes. Mehr als 15.000 Menschen wurden in dem Foltergefängnis nahe Damaskus getötet. Befreite Insassen fordern nun, den „schlimmsten Ort auf Erden“ in ein Museum zu verwandeln.