„Es ist ein Völkermord“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty stellt in ihrem aktuellen Bericht einen israelischen Völkermord in Gaza fest. Die Bundesregierung hingegen sieht dafür weiterhin keine Anzeichen. Wir haben Teilnehmer einer Friedensdemo in Limburg an der Lahn gefragt, wie sie die Haltung Deutschlands bewerten.