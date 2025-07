Die Europäische Union stellt Türkiye noch in diesem Jahr zusätzlich eine Milliarde Euro für die Versorgung von Flüchtlingen im Land bereit. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara an. Das Geld sei bereits auf dem Weg und unter anderem für die Gesundheitsversorgung und Bildung von Flüchtlingen in Türkiye gedacht, sagte sie. Das Geld leiste zudem einen Beitrag zum Grenzschutz.

Die EU habe seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 bislang fast zehn Milliarden Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften in Türkiye bereitgestellt.

Von der Leyen: Türkiye wichtig für Stabilität in der Region

In Türkiye leben nach UN-Angaben rund drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad kehrt ein Teil von ihnen in die Heimat zurück. Von der Leyen betonte, eine Rückkehr von Flüchtlingen müsse „freiwillig, würdevoll und sicher“ erfolgen.

Sowohl Erdoğan als auch von der Leyen betonten, dass Stabilität in Syrien erreicht und die Einheit gewahrt werden müssten. Präsident Erdoğan und Türkiye „spielen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Region“, sagte von der Leyen. Erdoğan forderte, auch die EU müsse sich am Wiederaufbau Syriens beteiligen.

Ende des Assad-Regimes in Syrien

Die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten Anfang Dezember die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und den seit Jahrzehnten herrschenden Machthaber Assad gestürzt. Assad floh nach Angaben staatlicher russischer Medien nach Moskau. Nach dem Sturz von Bashar al-Assad feierten Syrer weltweit das Ende des Assad-Regimes.

Seit 2011 herrschte in Syrien ein verheerender Bürgerkrieg, der das Land völlig gespalten hat. Das Assad-Regime kontrollierte bis zu seinem Sturz mit Hilfe seiner Verbündeten Russland und Iran etwa zwei Drittel des Landes. Im syrischen Bürgerkrieg wurden nach UN-Schätzungen mehr als 300.000 Zivilisten getötet und fast 14 Millionen Menschen vertrieben. Türkiye gewährte rund drei Millionen Syrern Zuflucht.