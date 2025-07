Der Türkische Rote Halbmond hat am Samstag ein neues Delegationsbüro in der syrischen Hauptstadt Damaskus eröffnet. Das Büro wurde am Hauptsitz des Syrischen Arabischen Roten Halbmonds (SARC) während einer Zeremonie eröffnet, an der hochrangige Vertreter beider Organisationen teilnahmen

Zu den Gästen gehörten die Präsidentin des Türkischen Roten Halbmonds, Fatma Meriç Yılmaz, der Präsident des Syrischen Roten Halbmonds, Mohammad Hazem, sowie Alper Küçük, Generaldirektor für internationale Angelegenheiten und Migrationsdienste des Türkischen Roten Halbmonds.

Im Anschluss an die Eröffnung wurden Hilfspakete an Bedürftige verteilt. Yılmaz und Hazem besuchten gemeinsam den Stadtteil Barzeh in Damaskus, um Hilfsgüter zu übergeben.

Stärkung der Zusammenarbeit

Die Präsidentin des Türkischen Roten Halbmonds betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. Diese zeige ist besonders in der Region Idlib. Das neue Büro werde helfen, die die Hilfsleistungen effizienter zu koordinieren.

„Jeder nationale Rote Halbmond gewinnt durch die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen innerhalb des eigenen Landes erheblich an Stärke in der humanitären Hilfe“, sagte Yılmaz. Künftig werde es auch darum gehen, den Wiederaufbau voranzutreiben,

Das Regime von Baschar al-Assad kontrollierte die Hauptstadt Damaskus bis zum Umsturz am 8. Dezember. Bewaffnete Oppositionsgruppen hatten zuvor ein einer Blitzoffensive mehrere Großstädte eingenommen. Damit endete die 24-jährige Herrschaft der Familie Assad in Syrien.