Fahrzeugroute von Anschlag in Magdeburg

Ein islamfeindlicher AfD-Sympathisant ist mit einem Auto am Freitagabend in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Eine animierte Grafik zeigt die Route des Fahrzeugs. Der Täter soll rund 400 Meter über das Gelände gefahren sein.