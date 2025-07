Asylaberkennung für Syrer in Österreich

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass das Assad-Regime in Syrien gestürzt ist. Doch in Österreich haben geflüchtete Syrer bereits Briefe vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl erhalten. Die Aufforderung: Neue Asylgründe nennen, sonst drohe eine Aberkennung.