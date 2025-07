„Sie war steif, ihre Haut wurde blau“

Mit Einbruch des Winters in Gaza steigt zugleich die Säuglingssterblichkeit in dem fast komplett durch Israel verwüsteten Küstenstreifen. Sila aus Al-Mawasi im Bezirk Rafah ist ein weiteres Opfer. Sie lebte in einem unbeheizten Zelt nahe der Küste.